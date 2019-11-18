逃逸女移工竊前雇主保險箱 桃警鷹眼識破逮人

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）蘆竹警分局大竹派出所破獲一起住宅保險箱竊案，除追回保險箱並逮捕2名外籍移工。警方說，犯嫌還仿效電影情節，犯後改變電動自行車顏色，所幸警方細心識破，將2人逮捕歸案。

桃園市警察局蘆竹分局偵查隊長蔡效岳今天表示，警方16日晚間8時接獲民眾報案指出，家中保險箱遭竊，立即組成專案小組並調閱監視畫面，循線在蘆竹區一處工廠後方發現了一輛與作案用的同型號綠色電動自行車，但因與監視器中作案為紅色車輛顏色不符，讓員警一度以為錯認目標。

蔡效岳表示，員警細心勘查後發現，這輛電動自行車新漆未乾，且噴漆手法拙劣，車體機件也有多處露出紅色底漆，才確定是警方追緝的目標，懷疑是仿效電影情節改變車體顏色，員警在現場埋伏不久後，就逮捕一名28歲外籍男移工，隨後也循線逮捕另一名逃逸外籍女移工。

蔡效岳指出，主嫌25歲印尼籍女移工先前在被害人家中幫傭，但只工作3個月就逃逸，更偷偷帶走家中鑰匙，女移工熟知雇主起居時間及家中保險箱位置，16日與男友趁雇主不在入屋行竊，更直接鎖定約15公斤重的保險箱，由女移工騎乘男友的紅色電動自行車輛載走，男移工則自行離開設法找工具要撬開保險箱。

蔡效岳說，男移工雖破壞鎖頭但尚未打開保險箱，因此警方也及時追回被害人辛苦擺攤賣菜所存下的新台幣208萬元，至於犯案的2名外籍移工，在警方調查完畢後，已依加重竊盜罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。（編輯：李錫璋）1081118