陽明山保變住六之六案 方儉告柯文哲5官員

綠色消費者基金會秘書長方儉（右）等人質疑台北市政府針對陽明山保變住六之六案污水管線工程的回覆內容不實，22日向士林地檢署告發台北市長柯文哲等5名前後任官員涉嫌偽造文書。中央社記者蕭博文攝 108年11月22日

（中央社記者蕭博文台北22日電）綠色消費者基金會秘書長方儉等人質疑，台北市政府針對陽明山保變住六之六案污水管線工程的回覆內容不實，今天向士檢告發台北市長柯文哲等5名前後任官員涉嫌偽造文書。

陽明山保變住六之六開發案總面積335.5公頃，早年通過環評，由於違反環評承諾開挖過量土方，遭草山生態文史聯盟提起訴訟，開發案於2014年遭最高行政法院判決撤銷開發許可，並須恢復原狀。

方儉今天在士林地檢署外表示，去年保變住六之六基地出現許多市府核准的污水下水道施工的工程告示，明目張膽地開挖污水管線。

方儉指出，經草山生態文史聯盟多次發函，但市府各單位皆表示沒有核准這項工程，但這項「幽靈工程」就在光天化日之下，各局處多有督察、巡山人員，豈有不見之理？顯然市府有非常高層官員包庇，開發單位才敢如此肆無忌憚。

方儉說，告發對象包括柯文哲及涉嫌不實回覆的時任地政局土地開發總隊代理總隊長范乾峯、時任工務局衛生下水道工程處處長陳世浩、前都市發展局局長林洲民、工務局大地工程處處長池蘭生共5人。

方儉表示，工務局新工處違法核准污水下水道施工，恐將造成土石流，危害下游居民生命財產安全，無異活摘台北盆地山林的器官，基於北市府屢次提供不實內容的公文給民間團體，企圖誤導民眾、掩飾不法，因此要求檢察官介入調查，以免山林水土不保，土石橫流。（編輯：戴光育）1081122