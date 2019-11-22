處理浮屍疑另找業者換屍袋 蘇澳海巡隊坦承疏失

（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）宜蘭薛姓殯葬業者今天指控，日前在海上協助處理無名屍後，海巡署蘇澳海巡隊竟找其他業者換屍袋，又將原本屍袋還給他，感受不被尊重。海巡隊坦言疏失，已對薛姓業者致歉。

薛姓殯葬業者說，19日頭城鎮石城海岸的定置漁網發現一具浮屍，他自家員工住在附近、且平時也是民間救難團體成員，獲知消息後就前往現場協助打撈，並放入屍袋。

薛姓殯葬業者表示，事後蘇澳海巡隊竟帶其他殯葬業者到場，並將原本已裝好的屍袋打開，換成其他業者的屍袋，還將原本是一次性用品的屍袋歸還給他。他不是一定要服務這起案件，甚至有時家屬事後若要指定其他業者，他也會當成做功德，只是海巡單位這樣的行為，讓他感受不被尊重。

蘇澳海巡隊澄清，因為當時不知道有殯葬業者已到場，才會通知其他業者到場協助，一切都是誤會，更絕對沒有圖利特定業者；根據初步了解，當時很有可能是現場處理人員為了採集死者指紋以便後續確認身分，才打開屍袋，但過程中不知為何會讓其他業者更換屍袋，海巡隊將懲處相關處理人員，並已向薛姓殯葬業者致歉，未來處理類似案件會更謹慎。（編輯：張銘坤）1081122