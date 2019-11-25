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首頁 / 社會

選前肅槍專案雙響炮 高雄警也查獲海洛因

最新更新：2019/11/25 15:56
高雄警方25日宣布執行「肅槍專案」有成，掃蕩一處地下兵工廠，除查獲改造手槍及彈藥，同案並起獲毒品海洛因、安非他命等。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真　108年11月25日
高雄警方25日宣布執行「肅槍專案」有成，掃蕩一處地下兵工廠，除查獲改造手槍及彈藥，同案並起獲毒品海洛因、安非他命等。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真　108年11月25日

（中央社記者陳朝福高雄25日電）淨化選前治安，高雄警方今天宣布執行的「肅槍專案」掃蕩地下兵工廠，除查獲改造手槍、子彈，同案並起獲海洛因、安非他命等，查扣的手槍槍架戰術套件具轉變成衝鋒槍功能。

高雄市政府警察局苓雅分局日前獲報，指吳姓男子於10月間涉嫌在高雄市苓雅與前鎮等地區持槍販毒。警方組專案小組跟監清查，確認並鎖定吳男在前鎮區新光路某大樓租用套房藏身。

由於查知吳男擁槍自重，火力不小，專案小組昨天先派人埋伏守候，趁吳男交易毒品開門之際攻堅查緝，當場逮捕吳男等4人，清理現場時還發現吳男於租用套房內改造槍械，共查扣改造手槍4把和1把模擬槍及大批改造工具等，毒品包括分裝的海洛因、安非他命等共36包和安非他命吸食器等。

現場查扣的手槍槍架戰術套件，專案小組幹員解釋可結合手槍轉變成衝鋒槍的功能，提高手槍的射擊穩定性與精準度，對於查緝人員的威脅不小。

警方今天訊後，全案依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等，移送高雄地檢署偵辦，並持續追查槍械是否涉及其他案件。（編輯：黃世雅）1081125

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