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花蓮女盜採砂石累犯 徒手搬逾600公斤

最新更新：2019/12/05 11:01
一名有盜採砂石前科的程姓女子，4日在花蓮溪口北岸徒手搬運石頭被海巡人員查獲，經秤重約搬運620公斤，訊後依竊盜罪移送花蓮地檢署偵辦。（第一二岸巡大隊提供）中央社記者張祈傳真 108年12月5日
一名有盜採砂石前科的程姓女子，4日在花蓮溪口北岸徒手搬運石頭被海巡人員查獲，經秤重約搬運620公斤，訊後依竊盜罪移送花蓮地檢署偵辦。（第一二岸巡大隊提供）中央社記者張祈傳真 108年12月5日

（中央社記者張祈花蓮縣5日電）一名有盜採砂石前科的程姓女子，昨天在花蓮溪口北岸徒手搬運石頭被海巡人員查獲，程嫌供稱要填補牆壁，經秤重約搬運620公斤，訊後依竊盜罪移送花蓮地檢署偵辦。

東部分署第一二岸巡隊今天表示，司法小隊昨天下午在花蓮溪口北岸發現一輛形跡可疑的黑色箱型車，疑似盜採砂石，並通報第九巡防區指揮部支援。經盤查發現程嫌車上裝有粉扁石，盜採量約620公斤隨即進行筆錄。

第一二岸巡隊表示，程嫌為台東人，現居花蓮，民國103年也曾因盜採砂石遭該隊查獲，昨天下午獨自在岸邊徒手撿拾，約1小時就撿拾620公斤的粉扁石，訊時供稱要填補家中牆壁使用。

第一二岸巡隊表示，岸際砂石為國有財產，未經許可不得任意撿拾，將持續取締不法，若民眾發現任何不法情事，可透過海巡署「118」服務專線通報。（編輯：黃世雅）1081205

東部分署第一二岸巡隊5日表示，司法小隊4日下午在花蓮溪口北岸發現一輛形跡可疑的黑色箱型車，疑似盜採砂石，並通報第九巡防區指揮部支援。經盤查發現程嫌車上裝有粉扁石，盜採量約620公斤。（第一二岸巡大隊提供）中央社記者張祈傳真 108年12月5日
東部分署第一二岸巡隊5日表示，司法小隊4日下午在花蓮溪口北岸發現一輛形跡可疑的黑色箱型車，疑似盜採砂石，並通報第九巡防區指揮部支援。經盤查發現程嫌車上裝有粉扁石，盜採量約620公斤。（第一二岸巡大隊提供）中央社記者張祈傳真 108年12月5日
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