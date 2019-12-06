基隆西定河疑二度遭偷排廢油 市府追查禍首

（中央社記者沈如峰基隆6日電）基隆市西定河昨天疑二度遭人偷排廢油，經查現場有明顯油氣，但河面浮油不多，水質相關數據正常。為確認污染源，基隆市環保局今天持續往上游追查，但到下午尚未有所獲。

基隆市環保局表示，昨天下午獲報，指西定河聯宏社區及安平橋發現油氣味。經派員前往勘查後，現場確有油氣情況，但因下雨，河面浮油不多。稽查員當時檢測水質，相關數據雖都在正常範圍內，但為追求謹慎，還是採集水樣，送往台灣中油公司請求協助化驗。

此外，為防止污染擴散，環保局先於現場架設吸油棉索，防止油污往下游擴散，另也往上游追查到安樂市場及靖水橋一帶，巡查可疑污染源，但未有所獲。

基隆市環境保護局水質及土壤防治科長林嵐今天接受中央社記者電訪表示，昨天晚上約7時，環保局再度獲報指稱，現場附近又有油氣臭味，稽查員再度到場查察，因當時天色已晚，無法判斷河面是否有油污，但因現場油氣味為偶發性，非連續性發生，初步判斷為有人偷排廢油。

林嵐說，為確認相關污染源，環保局人員今天上午往西定河上游稽查，但未找到污染源，另同時也向沿岸機械、汽機車維修等業者宣導，廢棄油品需依相關規定妥善處理，違者將依廢棄物清理法規定，處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。（編輯：戴光育）1081206