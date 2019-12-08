挺韓遊行准了 高市警方：加強維安不容暴力

（中央社記者程啟峰高雄8日電）高雄市警察局今天核准被視為挺韓的「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」，將秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，維護遊行交通安全及治安，不容暴力發生。

高市警局5日接獲「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」活動申請文件，遊行時間為12月21日，集合地點在高雄市鼓山區神農路凹子底公園，終點在左營區自由路微笑公園，遊行路線全程約3.1公里。高市警局依集會遊行法規定於3日內完成審核，下午准予遊行活動。

不過，由於被視為罷韓遊行的「Wecare高雄大遊行」活動也已獲准在21日舉行，外界擔心兩場遊行立場不同，同時舉行恐會「擦槍走火」。

高市警局對此表示，「Wecare高雄大遊行」路線在南高雄，東西橫跨苓雅、新興、鹽埕與鼓山等行政區，而「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」路線在北高雄，南北穿越鼓山、左營等行政區，雙方路線最近相距3.8公里以上，路線全程也無交叉與重疊。

市警局指出，為維護遊行秩序及交通順暢，已規劃相關維安計畫並研擬可能突發的事故處置腹案，同時妥適調集警力支援遊行路線，並加強相關交通疏導與維安，防止任何惡意挑釁、衝突及暴力。

市警局強調，集會遊行是憲法賦予的基本人權，市警局將盡全力做好集會遊行活動的安全維護及交通疏導，也呼籲參與遊行民眾及團體應遵守法律，以和平、理性方式表達意見與訴求。

市警局表示，警方將秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，若有暴力行為一定依法嚴辦。（編輯：陳俊碩）1081208