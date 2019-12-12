台日海巡破獲日船運毒案 4台灣人遭逮

（中央社記者劉建邦台北12日電）海巡署與日本警方合作，昨天在日本熊本縣天草市魚貫港的一艘日籍漁船查獲近600公斤安非他命，逮捕2名台灣人及1名日本人，並循線緝獲另2名台灣人到案。

海洋委員會海巡署今天發新聞稿表示，日前掌握線索，疑似一艘載有安非他命的漁船前往日本，立即把情資提供給日方。

日本海上保安廳、警方等單位11日下午5時許，前往熊本縣天草市魚貫港守候，發現疑似載有毒品的日籍漁船入港後，立即派員上前搜索，在漁船內找到近600公斤安非他命，並逮捕船上的2名台灣人及1名日本人。這是台日海巡簽署備忘錄後，首次合作查獲最大量毒品案。

海巡署表示，去年12月與日方簽署「台日走私及非法入出國應處合作備忘錄」，並持續與日本執法機關聯繫，這次案件是透過海巡署高雄查緝隊提供情資，與日本海上保安廳等執法機關合作成立專案小組，經長期偵辦後，共同合作破獲漁船運毒案。

海巡署指出，日本執法單位在漁船上逮捕2名台灣人及1名日本人，後續也循線逮捕2名台灣人和其他共犯，共11人；日方執法單位目前正循線追查毒品源頭，日方要求4名台灣人留在日本受審，台方將與日方持續協調。

海巡署表示，會持續與日本及其他境外執法機關保持密切聯繫及合作，並透過合作管道，推動國際合作緝毒，共同打擊毒品走私。（編輯：張銘坤）1081212