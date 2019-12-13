防幫派介入選舉 刑事局全國掃黑逮260人

選舉將屆，刑事局13日公布第4波全國大掃黑成效，宣布逮捕包含具竹聯幫、四海幫身分者共260人，並在記者會現場展示相關查扣證物。中央社記者劉建邦攝 108年12月13日

（中央社記者劉建邦台北13日電）總統立委選舉將屆，刑事局規劃第4波全國大掃黑，從10日至今天止，逮捕包含具竹聯幫、四海幫身分共260人，檢肅32人為治平目標，並查出10人具統促黨員身分。

刑事局下午召開記者會，宣布第4波全國大掃黑成效，副局長朱宗泰說，總統立委選舉將屆，為淨化選前治安，與台灣高等檢察署合作規劃查緝黑幫行動，從10日至13日，逮捕260人到案，包含竹聯幫、四海幫、天道盟等幫派成員，掃蕩幫派圍事及活動處所1364處，並發現部分幫派分子加入特定政黨。

警方指出，具竹聯幫背景的34歲王姓男子在新北市以暴力方式向特定被害人恐嚇取財，王男今年6月設局邀約被害人見面，再率小弟圍毆被害人並限制行動，被害人交付費用後才被釋放，此外，王男還受他人委託，多次向其他被害人暴力討債。

警方日前逮捕王男等3人到案，訊後依違反妨害自由、恐嚇取財等罪嫌移送台北地檢署偵辦，深入追查發現，王男曾加入中華統一促進黨，多次參與相關造勢活動。

警政署從今年4月起規劃全國大掃黑行動，至今天止，逮捕各幫派首惡，包含竹聯幫34人、天道盟24人、四海幫6人、其他幫派組織76人，其中25人具統促黨員身分。

刑事局表示，大選將屆，會持續強力查緝企圖經營選舉賭盤及影響選舉秩序的不法分子，並全面防制幫派以暴力介入選舉事務或藉由轉型滲入政黨，影響社會治安，將把具幫派背景參與政黨的違法者列為掃黑首要目標。（編輯：方沛清）1081213