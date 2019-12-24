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具保人拿回2億保金 許金龍籌不出錢遭羈押

最新更新：2019/12/24 19:45
樂陞前董事長許金龍被控證券詐欺等罪，先前以新台幣2億元交保後停止羈押，但具保人向高院請求退保獲准，許金龍無法提出其他繳納保證金的方法，高院24日訊問後裁定再執行羈押。（中央社檔案照片）
樂陞前董事長許金龍被控證券詐欺等罪，先前以新台幣2億元交保後停止羈押，但具保人向高院請求退保獲准，許金龍無法提出其他繳納保證金的方法，高院24日訊問後裁定再執行羈押。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北24日電）樂陞前董事長許金龍被控證券詐欺等罪，先前以新台幣2億元交保後停止羈押，但具保人向高院請求退保獲准，許金龍無法提出其他繳納保證金的方法，高院今訊問後裁定再執行羈押。

法界人士說，此類具保人聲請退保獲准，被告無法籌出保金而再被羈押的案例相當罕見。

許金龍被控利用不實私募密約套利，另藉回售Tiny Piece（TP）公司造成樂陞科技損害，又涉操縱股價、美化財報、侵占公司款項等罪，一審遭判刑18年，併科罰金1億元，二審改判12年，併科罰金1億元，全案上訴最高法院中。

台灣高等法院今年2月間裁定許金龍提出2億元保證金後准予停止羈押，並限制出境且須每天到轄區派出所報到。

許金龍3月11日籌足2億元，從台北看守所獲釋，結束2年餘的羈押。

由於2億元保金是由畢姓男子繳納，但畢男以個人經濟、健康等因素請求高院退保，高院認為請求有理依法准許。

高院新聞資料指出，許金龍無法提出其他繳納2億元的方法，且二審判刑12年，犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，今天裁定再執行羈押，不服裁定可抗告。（編輯：李亨山）1081224

樂陞案大事紀
  • 樂陞科技於2000年8月成立，為華人圈中少數擁有獨立開發與國際發行經驗的遊戲開發商。
  • 2014年9月 百尺竿頭數位娛樂來台註冊僑外資公司
  • 2016年
    5月 百尺竿頭變更負責人，由樫埜由昭接替黃文鴻，並宣布以每股新台幣128元公開收購3.8萬張樂陞股票。
    8月 百尺竿頭故意違約宣布放棄收購
    9月 北檢署發動130名調查官兵分33路，搜索樂陞、百尺竿頭、中信銀及證券等處，並約談樂陞董事長許金龍、前獨董陳文茜、現任獨董尹啟銘、李永萍、百尺竿頭前負責人黃文鴻；陳文茜與李永萍複訊後請回。
    10月 百尺竿頭公司聲明願與投保中心和解協商
  • 2017年
    1月 北檢偵結並起訴許金龍等10人，許金龍遭求刑30年。
    8月 證券投資人保護中心對樂陞前董事長許金龍、董事和獨董等人提出民事求償39億元。
    10月 樂陞科技下櫃

  • 2018年
    2月 台北地院認定許金龍犯行明確，依證券詐欺等罪判處18年徒刑，併科罰金1億元。
    11月 高院二審改判許金龍12年，併科罰金1億元，並裁准許金龍具保2億元停止羈押，限制住居。
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