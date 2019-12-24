具保人拿回2億保金 許金龍籌不出錢遭羈押

樂陞前董事長許金龍被控證券詐欺等罪，先前以新台幣2億元交保後停止羈押，但具保人向高院請求退保獲准，許金龍無法提出其他繳納保證金的方法，高院24日訊問後裁定再執行羈押。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北24日電）樂陞前董事長許金龍被控證券詐欺等罪，先前以新台幣2億元交保後停止羈押，但具保人向高院請求退保獲准，許金龍無法提出其他繳納保證金的方法，高院今訊問後裁定再執行羈押。

法界人士說，此類具保人聲請退保獲准，被告無法籌出保金而再被羈押的案例相當罕見。

許金龍被控利用不實私募密約套利，另藉回售Tiny Piece（TP）公司造成樂陞科技損害，又涉操縱股價、美化財報、侵占公司款項等罪，一審遭判刑18年，併科罰金1億元，二審改判12年，併科罰金1億元，全案上訴最高法院中。

台灣高等法院今年2月間裁定許金龍提出2億元保證金後准予停止羈押，並限制出境且須每天到轄區派出所報到。

許金龍3月11日籌足2億元，從台北看守所獲釋，結束2年餘的羈押。

由於2億元保金是由畢姓男子繳納，但畢男以個人經濟、健康等因素請求高院退保，高院認為請求有理依法准許。

高院新聞資料指出，許金龍無法提出其他繳納2億元的方法，且二審判刑12年，犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，今天裁定再執行羈押，不服裁定可抗告。（編輯：李亨山）1081224