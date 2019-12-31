前桃園市議員陳榮基涉賄選 刑事一審獲緩刑

（中央社記者吳睿騏桃園31日電）前桃園市無黨籍山地原住民市議員陳榮基涉賄選被起訴，民事部分，3日被判當選無效確定；刑事部分，桃園地院今天宣判，依法判處1年10月徒刑，緩刑5年。全案可上訴。

判決指出，陳榮基在去年的桃園市第2屆市議員選舉前，透過胞妹陳素娟交付新台幣120萬元給姨丈張清輝作為行政及買票費用，並於去年8月到11月間，涉嫌以每票1000元等代價行賄多名選民，遭桃園地方檢察署起訴偵辦。

陳榮基被起訴後，也被提起民事當選無效之訴。民事部分，已在3日由台灣高等法院判決當選無效確定。遺缺由落選人依得票數高低順序遞補，而選區「落選頭」蘇志強也在日前完成宣誓就職市議員。

刑事部分，桃園地方法院今天宣判，由於事證明確、陳榮基也坦承犯行，法官依違反選罷法判刑1年10月、緩刑5年，須向公庫支付新台幣30萬元。

陳素娟及張清輝分別被判處1年8月、1年10月徒刑，同樣都獲得緩刑5年，同時須各向國庫支付10萬元。

判決指出，另有樁腳曾友邦主動向張清輝表示要包攬行賄買票，並獲得張清輝交付1萬元，曾男涉犯選罷法包攬未遂罪，判處有期徒刑2年。全案可上訴。（編輯：戴光育）1081231