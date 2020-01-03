海巡隊高雄外海勇救火燒船 無人員傷亡

一艘屏東東港籍漁船3日航經高雄外海時，疑因主機故障失火導致機艙起火，冒出熊熊火光和黑煙，海巡隊艦艇獲報馳援，幸無人員傷亡。（海巡署艦隊分署提供）中央社記者陳朝福傳真 109年1月3日

（中央社記者陳朝福高雄3日電）一艘屏東東港籍漁船今天航經高雄外海時，疑因主機故障失火導致機艙起火，冒出熊熊火光和黑煙，海巡隊艦艇獲報馳援，無人員傷亡，並再協助拖帶失去動力的漁船返回東港。

海巡署第六巡防區指揮部高雄蚵子寮安檢所守望人員於上午6時許監控海面時，發現這艘東港籍近海作業漁船起火燃燒，火勢猛烈。

由於狀況危急，蚵子寮安檢所海巡隊員除了先調派橡皮艇搭載4名隊員前往現場，並通報海巡署艦隊分署第四海巡隊調派巡防艇前往協助救援。

協助救援的海巡隊員表示，火燒船案發海域約在高雄典寶溪外海0.3浬處，當時漁船已冒出火光和濃煙，確認許姓船長和一名印尼籍漁工被附近友船援救平安後，隨即拉出消防高壓水柱灌救，約於9時撲滅火勢。

許姓船長表示，漁船在作業時，疑因主機失火導致機艙起火，感謝海巡人員救援。

第四海巡隊巡防艇完成救火勤務後，為避免火勢復燃，再與高雄海巡隊巡防艇接力戒護漁船拖帶返回東港鹽埔漁港。

海巡署艦隊分署提醒航行船舶於航行前要檢查相關設備，平時應注重船隻保養，並隨時留意氣象資訊，注意作業安全，若發生緊急狀況可撥打海巡「118」服務專線。（編輯：方沛清）1090103