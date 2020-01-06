刑事局破賭博機房和選舉賭盤 逮16嫌送辦

30歲蔡姓男子等人在北市東區高級飯店內經營網路賭博機房，警方循線追查，現場查扣電腦、點鈔機、現金等贓證物，並發現另有組頭經營賭博球版和選舉賭盤，初估近一年賭金逾新台幣5.5億元，逮16人送辦。中央社記者黃麗芸攝 109年1月6日

（中央社記者黃麗芸台北6日電）30歲蔡男等人入住北市東區高級飯店，以此為據點經營網路賭博機房，刑事局擴大追查發現另有組頭經營賭博球版和選舉賭盤，初估近一年賭金逾新台幣5.5億元，警逮16人送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第一大隊副大隊長許益祥表示，去年10月中旬接獲線報指出，有群年輕人駕駛高級名車入住高級飯店，且幾乎足不出戶、行跡可疑。

經報請台北地檢署指揮偵辦，循線追查發現30歲蔡男和好友陳男、游男及曹男等4人在飯店內經營網路賭博機房，經長期蒐證後，見時機成熟之際，於去年11月5日偕同台北市警察局信義分局發動搜索，當場逮捕蔡男等4人。

現場查扣電腦4台、手機6支、現金29萬2700元、點鈔機1台、存摺1本、U盾1個、印章1個、銀行晶片卡1張、證件影本1張等贓證物。

專案小組再深入追查發現，除蔡男4嫌外，另有其他組頭還經營賭博球版牟利，循線擴大偵辦，向上追查上游代理組頭及向下刨根會員賭客，並於去年12月底向台北、桃園、台中、雲林、嘉義、台南、橋頭及高雄地方法院聲請20張搜索票，兵分多路查獲張姓組頭和王姓賭客等9人。

同時，還一併查獲郭姓、陳姓組頭及陳姓賭客涉嫌經營簽注選舉賭盤案，下注一注上限300萬元，相關選舉賭金仍在清查中。

據調查了解，此網路賭博機房和網路簽賭成員經營時間約2年，初估近一年賭金總額共高達5億5600萬元。全案詢後，將涉案16嫌依涉嫌賭博罪送辦，另郭姓、陳姓組頭及陳姓賭客還涉嫌違反選舉罷免法。（編輯：方沛清）1090106