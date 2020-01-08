前調查官涉勒索余天及館長 曾外洩個資家暴妻子

（中央社記者葉臻新北8日電）前調查官鄭詠鈺涉嫌勒索恐嚇立委余天及館長陳之漢等人，昨天遭警方逮捕，法院裁定以20萬元交保。檢方也查出鄭詠鈺曾利用職務洩漏民眾個資給他人討債，以及曾多次毆打妻子。

檢方調查，前調查官鄭詠鈺（原名鄭景隆）是台灣大學博士，判決書指出，鄭詠鈺在2013年任職澎湖縣調查站期間，請託高姓友人替他關說調職，高姓友人則委託鄭詠鈺，用調查局系統調查積欠高姓友人房東2000萬元的債務人個資，鄭男因此犯下公務員洩漏國防以外秘密罪，遭判刑10個月，得易科罰金。

檢方也查出，鄭詠鈺還曾多次毆打妻子，甚至撕爛妻子衣服、將妻子手腕扭到骨折，被妻子提告後和解不成，被依傷害等罪判刑6月、拘役120天，得易科罰金確定。

檢警調查，鄭詠鈺涉嫌向館長陳之漢、民進黨立委余天、立委顏寬恒、商界人士、民眾等人發送恐嚇信，但確切涉案件數還待調查釐清。

刑事警察局7日將鄭詠鈺依恐嚇取財罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官訊問後，認為鄭詠鈺涉恐嚇，罪嫌重大且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押，新北地方法院裁定以20萬元交保。（編輯：洪學廣）1090108