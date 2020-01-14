涉放火燒台灣民政府 李承龍二審改判9月

（中央社記者蕭博文台北14日電）前台北市議員李承龍被控夥同女子邱晉芛105年間涉嫌在「台灣民政府」前放火，一審各判刑1年2月、8月。高院今天各改判9月、7月，可上訴。

李承龍與邱晉芛在民國105年7月間，開車前往位於桃園市龜山區台灣民政府中央會館門前，朝鐵柵門潑灑汽油放火，另以鐵鎚砸損「台灣政府中央會館」招牌。

一審桃園地方法院依放火燒燬他人所有之馬達電源線罪、毀損罪，各判處李承龍1年2月、3月徒刑，另依放火燒燬他人所有之馬達電源線罪判處邱晉芛有期徒刑8個月。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，李承龍確有放火、毀損行為，邱女雖未參與潑灑汽油、點火，但與李承龍共同購買汽油，也知悉李的放火計畫，甚至直播放火行為，與李有犯意聯絡及行為分擔。

二審認為，李承龍、邱晉芛共同放火燒燬「台灣民政府」鐵柵門的馬達電源線，客觀上並沒有延燒至警衛室的可能，一審認定有延燒至警衛室的可能，與卷內證據資料不符，且一審認定李承龍不符自首要件也不恰當，因此撤銷改判。

二審審酌，李承龍、邱晉芛以激烈手段抗爭致生公共危險，且經網路現場直播，引發社會大眾恐慌，非僅造成財產損失，也危害社會治安，考量2人自首等情狀，就放火部分各判刑9月、7月，仍可上訴。

李承龍另涉及毀損招牌部分，二審認為一審判決並無違誤，今天駁回上訴，維持3月徒刑得易科罰金確定，此部分不得上訴。（編輯：方沛清）1090114