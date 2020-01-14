退役軍官邊鵬涉為共軍發展組織未遂 二審判6月

（中央社記者蕭博文台北14日電）空軍退役中校邊鵬涉嫌為共軍發展組織未遂，一審審酌邊鵬罔顧對於國家應有的忠誠，為謀求私利意圖危害國家安全，依國家安全法判刑6月。高院今天駁回上訴，維持6月徒刑。

邊鵬空軍軍官學校74年班畢業，自民國89年起歷任國防部電訊發展室少校特種電譯官、國防部情次室國際情報處國際情報官、聯絡官、空軍航空技術學院後勤官，於99年11月8日退役。

台灣高等法院新聞資料指出，王永旭是中共人民解放軍大校，任福建省人民政府第十一辦公室主任，直屬中共人民解放軍總政治部聯絡部聯絡局轄下上海分局，職司對台情報工作，負責蒐集台灣軍事情報、策反國軍。

邊鵬因隨同台北市黃埔四海同心會前往中國大陸參訪，結識王永旭並逐漸熟識。104年12月間，邊鵬、范姓退役空軍軍官等人隨同台北市黃埔四海同心會前往杭州筧橋航校參訪，王永旭也有出席參訪餐會。

邊鵬一行人返台後，王永旭即指示邊鵬邀約范男等人再度赴陸，邊鵬明知王永旭是為了吸收范男等人以發展組織，並藉機刺探台灣軍事機密或情報，竟未拒絕，仍於105年8月起積極邀約范男等人赴陸與王永旭會晤。

范男應邀偕同邊鵬赴福州市，與王永旭等中共人民解放軍現役空軍官員會談，席間論及台灣空軍夜間作戰、奪島戰術及空戰演練儀三主題，並頻向范男刺探「台灣戰機落地後，加油及裝填彈藥後恢復戰備的時間是多少時間」等軍事機密。

所幸范男心生警覺而迴避，回台後即向國防部軍事情報局舉發，邊鵬發展組織行為始告未遂。

一審新北地方法院依國安法為大陸地區軍事機關發展組織未遂罪，判處邊鵬6月徒刑。

案經邊鵬上訴，二審由高院審理。邊鵬辯稱，范男是情治單位「細胞」，他雖有介紹范男、王永旭認識，但范男之後跟王永旭熱絡聯繫及晤談話題，他事先並不知情，且只是詢問范男意願而安排前往，也未參與會談，並無危害國家安全。

二審認為，邊鵬104年12月即知王永旭是中共解放軍軍官，有意佈建台灣中高階現退役軍官、情工人員藉以發展組織，竟積極邀約安排范男等人前往福州市與王永旭會晤，提供王永旭接觸、拉攏、吸收范男機會，顯有危害國家安全的主觀意圖，並有為王永旭所屬軍事機關發展組織的客觀行為，今天駁回上訴，仍可上訴。

至於邊鵬被控交付104年度國防報告書涉嫌違反國家情報工作法，一審認為國防報告書是公開資料，判決無罪，檢察官未上訴，已於一審確定。（編輯：李亨山）1090114