涉洩漏營業秘密 帆宣及子公司3離職員工遭起訴

（中央社記者蕭博文台北15日電）原帆宣及子公司王姓員工等3人，離職後前往芮寶生醫任職及另開振藤精密公司，涉與芮寶陳姓經理以帆宣設計圖研發儀器，北檢今天依營業秘密法起訴王男等4人及芮寶、振藤精密。

台北地檢署調查，芮寶生醫長期委託帆宣系統科技研發、製造檢體萃取儀。民國107年10月間，帆宣系統科技接獲零件供應商反映，有家公司欲採購原本用於芮寶生醫儀器的特殊規格零件，帆宣因而懷疑營業秘密外流。

起訴指出，原帆宣系統科技及子公司員工王耀宗、林俊良、余佳益於106年6月起陸續離職，王男、林男合作開設振藤精密公司，余男則前往芮寶生醫任職。

107年間，芮寶生醫以展覽名義向帆宣借用最新款的檢體萃取儀原型機，帆宣事後發現儀器疑曾遭拆解，不久後又接到零件供應商反映，振藤精密公司欲採購原本用於檢體萃取儀的特殊規格零件，才懷疑營業秘密外洩。

王耀宗等人矢口否認犯行，但檢察官從王男等人處所查扣原本應屬帆宣系統科技所有的檢體萃取儀設計圖，調查全案事證後，認定王耀宗等人犯罪嫌疑重大，起訴王耀宗、林俊良、余佳益、芮寶經理陳彥良、芮寶生醫公司、振藤精密公司。（編輯：李亨山）1090115