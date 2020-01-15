高雄男嬰猝死 社會局釐清保母照護疏忽

（中央社記者王淑芬高雄15日電）高雄一名2個月大男嬰昨晚在保母家不明原因失去呼吸心跳送醫死亡。除檢警相驗，社會局表示，將釐清照護有無照護疏忽，若情節嚴重依法會裁處最高新台幣60萬元。

高雄市政府社會局副局長葉玉如告訴中央社記者，郭姓保母自104年取得合格保母執照，應該知道兒童少年福利法規定，保母托育2歲以下嬰幼兒許可限兩名，再托育2個月大的男嬰已超收並違反規定。

對於超收托育2個月大的男嬰，保母說法「受托1月11日到15日屬短期照顧」。葉玉如說，依兒少法居家托育管理辦法規定，保母已經違法，將要求限期改善，並請其他家長帶回托育的孩子，以利保母配合調查。

社會局家庭暴力及性侵害防治中心主任李慧玲指出，男嬰猝死原因還待判定，家防中心今天會針對保母照護有無疏忽等細節釐清，如果有故意致死將涉刑責；照護疏忽部分將依兒童少年福利與權益保障法裁處，最高罰新台幣60萬元。

據了解，男嬰家長是透過臉書社團找到托育保母。李慧玲說，會全盤介入了解托育過程，包括保母是否有告知超收的情形等。她呼籲家長於媒合保母時要透過社會局居家托育服務中心了解保母合格、資歷及有無違失等情形，確保受照護小朋友權益。（編輯：孫承武）1090115