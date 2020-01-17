開車門讓騎士撞上不治 蔡姓少年母遭判8個月

（中央社記者吳哲豪彰化17日電）婦人陳鈺青開車載14歲的兒子蔡姓少年，陳婦開車臨停路邊，蔡姓少年經陳婦同意開車門下車，後方騎機車的林男閃避不及撞上車門，經送醫治療約半年後不治，法院判陳婦8個月徒刑。

根據台灣彰化地方法院日前公布的刑事判決書，48歲的陳婦開車載兒子去剪頭髮，陳婦把車子停在彰化二林鎮仁愛路的路邊，蔡姓少年詢問母親能否下車，陳婦看後方沒有車子同意兒子下車，蔡姓少年打開車門後，又轉身拿留在後座的畫冊，後方騎機車的林男閃避不及，撞上車門，被送醫急救。

林男右側股骨骨折、左手部骨折、右側肋骨骨折、左胸部挫傷等傷害，經送醫治療約半年後，仍因骨折等傷害導致需要長期臥床，致生褥瘡併發肺炎，因敗血性休克合併多重器官衰竭而不治死亡，家屬不滿提告。

法官認為，依規定，汽車臨停時，應依車輛順行方向緊靠道路邊緣，前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得超過60公分，大型車不得超過1公尺，汽車停車駕駛人或乘客開啟、關閉車門時應注意行人、其他車輛，禮讓先行，確認安全無虞後，再將車門開啟到可出入幅度，並迅速下車關上車門。

法官指出，陳婦沒有注意到右後方有無來車，即貿然同意兒子蔡姓少年打開車門，且未促使兒子迅速下車，違反應注意行人及其他車輛，並讓其先行，及確認安全無虞後應迅速下車並關上車門的規定，但考量到陳婦犯後坦承犯行，但表示因經濟困難，除強制險及任意險理賠金共新台幣400萬元外，無力再行賠償，依過失致人於死罪，判處有期徒刑8個月，全案仍可上訴。（編輯：陳俊碩）1090117