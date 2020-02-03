網傳武漢肺炎雲林確診 3網友散布假訊息遭法辦

（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）武漢肺炎防疫期間，網路卻流傳確診的第8例病患在虎尾若瑟醫院，以及斗六台大雲林分院有疑似染病病人等假訊息，雲林縣警局今天將3名散布假訊息的網友函送雲林地檢署偵辦。

雲林縣衛生局長曾春美強調，目前雲林縣並無確診個案，國內也沒有社區傳染，民眾可上衛生福利部疾病管制署網站或加入「疾管家」官方LINE帳號，獲得最新防疫資訊。

雲林縣警察局今天也發布新聞稿表示，警方日前接獲雲林縣衛生局來函告發，有網友在臉書張貼武漢肺炎疫情假訊息，警方並隨即展開調查。

警方調查，陳姓民眾今年1月在臉書社團貼文「斗六台大雲林分院有疑似武漢肺炎病人」等文字內容，而張姓、李姓民眾則是在個人IG帳號張貼「各位第8例病患是在虎尾若瑟醫院確診的，所以出門一定要記得戴口罩」等圖片。

陳姓民眾等人發文沒幾個小時後，雖然就在其他網友告誡下刪文，但雲林縣衛生局人員早已截圖，警方透過相關資料比對，請陳姓民眾等人到案說明。陳姓民眾等人則供稱，是不經意轉傳，不知道會觸法。

雲林縣警察局長顏旺盛呼籲，嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間，切勿隨意製造、散布或轉傳有關疫情之謠言或不實訊息，警方將依傳染病防治法速查嚴辦，最重可由法院科以新台幣300萬元罰金。（編輯：洪學廣）1090203