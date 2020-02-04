合歡山夜半火燒車 夫妻成焦屍

南投縣政府消防局4日凌晨獲報，一輛汽車在省道台14甲線指標約15公里處梅峰路段停車後起火燃燒，車內一對男女成焦屍，警方根據車號追查，初步認為死者是埔里鎮一對60多歲夫妻。（翻攝照片）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 109年2月4日

（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）一輛汽車今天駛上合歡山，在台14甲線梅峰路段停車後起火燃燒，由於火勢猛烈，車內一對夫妻燒成焦屍，警方根據車牌找到家屬，初步排除意外或他殺嫌疑，家屬對死因無異議。

南投縣政府消防局今天凌晨3時14分獲報，仁愛鄉省道台14甲線指標約15公里處梅峰路段有一起汽車火警，派遣仁愛消防分隊前往滅火，凌晨3時56分殘火處理完畢後，車內發現2具焦屍，南投縣警察局仁愛分局根據車號追查，初步認為死者是埔里鎮一對60多歲夫妻。

警方接著前往死者埔里鎮住家訪查，家屬在屋內發現遺書，且LINE有留下交待訊息，大致內容提到久病厭世而選擇結束生命；警方調查，夫妻凌晨從埔里鎮住家出門，開車到近40公里外仁愛鄉合歡山區，車輛停放路邊後，不知為何釀成火燒車，正與死者家屬釐清。

警方說，自殺不能解決問題，呼籲民眾珍惜生命，若須諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。多想兩分鐘，可以避免留給親人一輩子的痛。（編輯：屈享平）1090204