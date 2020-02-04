涉議長賄選判9個月 李全教決定提前到案執行

（中央社記者楊思瑞台南4日電）前台南市議長李全教涉議長賄選案遭判有期徒刑9月，他今天發表聲明指出，會於今天提前到案執行，他不迴避司法，但會積極尋求非常上訴來爭取平反。

李全教指出，日前接到台南地檢署通知於2月13日到案的通知書，決定提前主動到案。他說，民進黨政府不甘他贏得議長選舉，先捏造理由收押他，再找證據起訴、抹黑且拔掉他的議長職務；如今沒有證據，要判無罪又無法對上面交代，只好變更法條改判，試圖剝奪他再次參選公職的機會。

李全教指出，政治可以沒有是非，但人不能沒有良心；他一輩子從政不貪、不取、清廉自持，也竭盡心力為百姓、為鄉里立了很多影響深遠的法律，爭取無數建設。此心可比日月，坦坦蕩蕩對得起天地父母，今後不會有遺憾。

李全教於2014年以國民黨籍競選台南市議長，擊敗民進黨提名的議長候選人後，因涉及賄選遭台南地檢署起訴移審。台南地方法院裁定以新台幣1500萬元交保，並限制出境、出海、限制住居。

台南地院判處李全教4年有期徒刑、褫奪公權5年；2017年台南高分院二審改判李全教3年6個月，褫奪公權5年；最高法院首度發回，台南高分院更一審2018年8月維持台南地院判決，最高法院撤銷再度發回更審。2019年12月宣判的更二審，改依預備行求賄賂罪判處有期徒刑9月，褫奪公權3年。

李全教另因涉及競選市議員賄選，當選無效定讞，市議員及議長身分同時被剝奪。（編輯：謝雅竹）1090204