護理之家約束住民致火災身亡 3人遭判刑

（中央社記者蕭博文台北5日電）新北市上禾護理之家人員以手銬及棉繩將曾姓住民固定在床，曾男為求掙脫以打火機燒斷棉繩時引發火災而亡，士院日前判李姓照顧員等3人4至5月不等徒刑，其中2人緩刑，可上訴。

士林地方法院判決書指出，曾姓住民於民國107年間經新北市政府社會局安置入住護理之家，常有辱罵、攻擊照顧員與護理師的舉動。

107年5月4日晚間，曾姓住民要求抽菸被制止，心生不滿大聲吵鬧，並拿椅子攻擊照顧員。李姓照顧員先以手銬將曾男固定在病床上，再與徐姓照顧員、胡姓護理師將曾男推往連接兩棟建物的走廊實施隔離。

由於曾姓住民一再吵鬧並揚言放火，李姓照顧員進而以棉繩綑綁曾男雙腳，3人關閉防火門後，獨留曾男在走廊。曾男為掙脫約束，持隨身攜帶的打火機點燃棉繩時不慎引發火勢，因四肢遭限制無法逃生，且因防火門關閉而無法及時求救，遭燒灼而呼吸性休克死亡。

承審法官認為，李姓照顧員等人未遵循約束準則，也未排除曾男身上帶有打火機等危險物品，造成被害人死亡及被害人家屬莫大創傷與無可挽回的遺憾。

法官審酌，李姓照顧員等人坦認犯行，且與被害人家屬達成和解並履行完畢，依過失致人於死罪判處李姓照顧員4月有期徒刑並緩刑2年，胡姓護理師5月徒刑並緩刑2年，徐姓照顧員4月徒刑，因另案甫於104年執行完畢，不符緩刑條件，不予宣告緩刑。（編輯：張銘坤）1090205