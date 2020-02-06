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樂陞案齊民公司求償許金龍 北院判敗訴

最新更新：2020/02/06 18:59

（中央社記者劉世怡台北6日電）現已更名為齊民公司的樂陞公司在投保中心要求下，興訟向前董事長許金龍、前董事謝東波連帶求償逾5468萬美元，台北地院今天宣判，認定求償無理由，判齊民公司敗訴，可上訴。

刑事部分，樂陞前董事長許金龍被控利用不實私募密約套利，另藉回售Tiny Piece（TP）公司造成樂陞科技損害，又涉操縱股價、美化財報、侵占款項等罪，一審判刑18年，併科罰金新台幣1億元，二審改判12年，併科罰金1億元，全案上訴由最高法院審理中。

本案民事訴訟緣於，證券投資人及期貨交易人保護中心於民國106年間表示，根據相關規定，當上市櫃公司董監事有重大損害公司的行為或違反法令時，投保中心可要求公司監察人或董事會起訴違法的董監事；因樂陞案被告為前董事長許金龍與前董事謝東波，且為公司董監事，因此投保中心根據起訴書要求樂陞公司必須對2人提起侵權行為損害賠償訴訟。

現已更名為齊民公司的樂陞公司，向許金龍、謝東波連帶求償5468萬餘美元及新台幣350萬元；台北地方法院審理期間，齊民公司就新台幣350萬元部分撤回，法院僅就求償5468萬餘美元部分審理，今天宣判。（編輯：方沛清）1090206

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