樂陞案退保遭羈押 許金龍獲2億元交保

（中央社記者劉世怡台北7日電）樂陞前董事長許金龍先前以2億元交保後停押，但具保人聲請退保獲准，許金龍又遭羈押。許不服退保裁定提起抗告，最高法院認為原裁定理由不備發回。高院今天分案後，經法官評議後裁定許以2億元交保，限制出境。

許金龍被控利用不實私募密約套利，另藉回售Tiny Piece（TP）公司造成樂陞科技損害，又涉操縱股價、美化財報、侵占款項等罪，一審判刑18年，併科罰金新台幣1億元，二審改判12年，併科罰金1億元，全案上訴最高法院中。

台灣高等法院去年2月間裁定許金龍提出2億元保證金後准予停止羈押，並限制出境且須每天到轄區派出所報到。許金龍去年3月11日籌足2億元，從台北看守所獲釋，結束2年餘的羈押。

由於2億元保金是由畢姓男子向他人借款籌得，並要求許金龍6個月償還。畢男去年底以許金龍未還錢，及個人經濟、健康等因素請求高院退保。

高院認為，許金龍答應還錢但未償還，若繼續讓畢男擔負高額負債，難謂公平，去年12月24日裁定准予退保，另裁定許金龍再執行羈押。

許金龍不服退保裁定提起抗告，最高法院認為，具保是替代羈押的手段，但高院准許退保的裁定理由，並未說明退保後如何保全案件得以順利進行，理由並不完備，因此發回高院更裁。（編輯：方沛清）1090207