橋檢偵辦賭博網站及洗錢案 聲押禁見負責人獲准

（中央社記者陳朝福高雄9日電）橋頭地檢署偵辦一起涉嫌經營賭博網站及不法洗錢案，查出自民國106年6月迄今轉手金額約人民幣10億7000多萬元，初估不法獲利逾1億元，今天訊後向法院聲押禁見王姓負責人獲准。

橋頭地檢署表示，獲報某網路科技公司疑經營線上賭博網站招攬賭客，並利用中國人頭帳戶洗錢，規避查緝，指派主任檢察官謝肇晶、檢察官鄭子薇與高市警察局刑警大隊、刑事警察局南部打擊犯罪中心、調查局航業處高雄調查站等，組專案小組偵辦。

專案小組搜索位於高雄市前鎮區光華一路營業處等5處地點，查扣交易報表、教戰手冊、現金約26萬元、手機、提款卡等，並拘提公司負責人王男、會計魏姓女子和人事主管王姓女子等15人到案。

檢方表示，調查發現王男等人提供賭博場所及聚眾賭博，經營以六合彩等為賭博標的之線上賭博網站，並運用中國人頭帳戶進行洗錢避免遭查緝；另一處據點供賭客匯款及觀察賭客有無作弊等情事，且為避免遭查緝，將所收得的賭金分為多層轉帳。

檢察官漏夜訊問後，認為王男、魏女和王女等涉犯賭博罪、洗錢罪及非法經營銀行業務罪等，罪嫌重大且有勾串共犯及湮滅證據之虞向法院聲請羈押禁見，法院裁准王男羈押禁見，魏女和王女分別以新台幣30萬元、20萬元交保，均限制出境出海並應定時向轄區派所報到；其餘員工則以3萬元至5萬元交保或請回。檢方持續追查金流和共犯。（編輯：黃世雅）1090209