男子傳武漢肺炎病例假訊息 遭南警函送

（中央社記者張榮祥台南10日電）武漢肺炎升溫，台南市郭姓男子在LINE私人群組發布診所出現確診病例的訊息，這則訊息不久後被撤下，但仍被截圖傳送。警方今天以違反傳染病防治法函送郭男。

43歲的郭男日前在LINE義警私人群組發布「安南區一家診所出現武漢肺炎確診病例」訊息，提醒大家要加強防疫密度。但郭男在被告知傳播未經查證假訊息可能觸法後，也趕緊收回訊息。

不過，郭男收回訊息已來不及，LINE群組畫面已遭截圖四處流傳，警方獲報後也通知台南市政府衛生局，分頭展開調查。

台南市警局歸仁分局傳喚郭男後，今天依違反傳染病防治法函送郭男。台南地檢署發言人林仲斌表示，南檢將分案偵辦，但因在偵辦中，無法透露案情細節。

衛生局疾病管制科表示，因應武漢肺炎疫情防治措施等相關資訊，都由中央流行疫情指揮中心統一對外公布。民眾接獲來源不明或無法證實疫情資訊時，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯傳染病防治法第63條，或社會秩序維護法第63條第1項第5款；一旦查獲將依法送辦。若想查證傳染病相關訊息，可撥打免付費防疫專線1922或衛生局防疫專線(06-2880180）諮詢。（編輯：孫承武）1090210