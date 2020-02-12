與女友有糾紛散播疫情謠言 男子遭檢緩起訴

（中央社記者沈如峰基隆12日電）鄭姓男子因與女友發生糾紛，1月底時竟在網路散播「女友罹患武漢肺炎還到亂跑，大家要小心」不實訊息，檢方依傳染病防治法偵辦。因鄭男坦承犯行並澄清，檢方緩起訴處分。

基隆地方檢察署今天發布新聞稿指出，2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情發生後，檢方與警調等單位聯合查緝平台，查緝有關防疫物資囤積、價格哄抬及散播不實疫情謠言等不法行為。

查緝平台2月10日獲報指稱，臉書（Facebook）上有疫情散播謠言，立即由主任檢察官謝雨青指揮平台成員蒐證，於當天立即查獲散播謠言的源頭為鄭姓男子，並約談鄭男及3名證人到案說明。

檢方表示，經複訊後，隔天2月11日就偵查終結，被告鄭男坦承因與女友發生糾紛，於1月29日在網路散播他的女友「罹患武漢肺炎還到處騎車亂跑，大家要小心，勿被此人給感染到」等不實疫情訊息。

檢方認為，鄭男觸犯傳染病防治法及刑法加重誹謗罪，因他犯後承認犯行，事後主動貼文澄清，態度良好而為緩起訴處分。

檢方呼籲民眾，面對傳染病應配合中央流行疫情指揮中心的各項宣導及防疫措施，對於疫情資訊應謹慎面對，切勿以訛傳訛，散播不實訊息，以免觸法。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：李錫璋）1090212