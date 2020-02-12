更多編輯台推薦新聞：
鑽石公主號日本外海隔離 85歲台籍老翁健康差
生活

鑽石公主號日本外海隔離 85歲台籍老翁健康差

武漢肺炎疫情 鍾南山估2月達高峰4月結束
兩岸

武漢肺炎疫情 鍾南山估2月達高峰4月結束

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

與女友有糾紛散播疫情謠言 男子遭檢緩起訴

最新更新：2020/02/12 11:09

（中央社記者沈如峰基隆12日電）鄭姓男子因與女友發生糾紛，1月底時竟在網路散播「女友罹患武漢肺炎還到亂跑，大家要小心」不實訊息，檢方依傳染病防治法偵辦。因鄭男坦承犯行並澄清，檢方緩起訴處分。

基隆地方檢察署今天發布新聞稿指出，2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情發生後，檢方與警調等單位聯合查緝平台，查緝有關防疫物資囤積、價格哄抬及散播不實疫情謠言等不法行為。

查緝平台2月10日獲報指稱，臉書（Facebook）上有疫情散播謠言，立即由主任檢察官謝雨青指揮平台成員蒐證，於當天立即查獲散播謠言的源頭為鄭姓男子，並約談鄭男及3名證人到案說明。

檢方表示，經複訊後，隔天2月11日就偵查終結，被告鄭男坦承因與女友發生糾紛，於1月29日在網路散播他的女友「罹患武漢肺炎還到處騎車亂跑，大家要小心，勿被此人給感染到」等不實疫情訊息。

檢方認為，鄭男觸犯傳染病防治法及刑法加重誹謗罪，因他犯後承認犯行，事後主動貼文澄清，態度良好而為緩起訴處分。

檢方呼籲民眾，面對傳染病應配合中央流行疫情指揮中心的各項宣導及防疫措施，對於疫情資訊應謹慎面對，切勿以訛傳訛，散播不實訊息，以免觸法。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：李錫璋）1090212

延伸閱讀
男子傳武漢肺炎病例假訊息 遭南警函送網路張貼武漢肺炎假訊息 刑事局逮2人送辦網傳武漢肺炎雲林確診 3網友散布假訊息遭法辦

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報