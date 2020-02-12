芳苑反火化場自救會總幹事 遭多人持棍圍毆

（中央社記者吳哲豪彰化12日電）彰化芳苑反火化場自救會總幹事楊四海今天上午在住處被人持棍棒毆傷，送醫無大礙；由於自救會9日才前往縣府抗議，事後楊男就被打，引發聯想，警方正介入釐清打人男子身分。

芳苑鄉公所規劃在芳苑第六公墓興建火化場，但引發當地鄉民組成彰化芳苑反火化場自救會反彈，自救會9日也動員近600人，前往鄉公所以及彰化縣政府陳情表示，火化場距芳苑鄉文教區太近，希望縣府聽到鄉民反對設立火化場的心聲。

芳苑反火化場自救會副會長陳逢源接受中央社記者訪問表示，今天上午有6到7名男子搭乘2輛轎車前往楊四海住處，敲門說要找人，楊男開門後，多名男子不發一語，便持棍棒毆打楊男，之後便揚長而去。

陳逢源指出，打人男子沒有說明毆打楊男原因，因此也不知道是楊男與人結怨，還是與反對火化場有關。意外發生後，自救會成員也趕緊報警，並將楊男送往彰濱秀傳醫院急救，警方也在楊男住處蒐證，釐清打人男子身分及打人原因。

彰濱秀傳醫院急診室醫師接受媒體聯訪指出，楊男四肢有擦挫傷，右腳大姆指撕裂傷及右側遠端腓骨骨折，目前生命徵象穩定。

彰化芳苑分局則發出新聞稿表示，據在場目擊者指出，多名男子施暴後便坐車向南逃逸，因楊男具有芳苑反火化場自救會總幹事身分，是否因此引起糾紛，警方將持續追查。（編輯：洪學廣）1090212