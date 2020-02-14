人與飛行傘空中分離 日本玩家墜逾百公尺亡

（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）一名來自日本的飛行傘玩家，今天下午在南投縣飛行時突然人、傘分離墜落，高度約有200公尺，南投縣消防局下午4時45分在樹林找到這名玩家，現場判斷明顯失去生命徵象。

南投縣政府消防局表示，下午2時54分獲報一起飛行傘墜落救護案，地點在南投縣埔里鎮虎頭山跳傘點附近，立即派遣中心碑、埔里分隊出動1輛救護車、3輛消防車、10名消防員，並群呼埔里義消前往搶救，現場疑為一名日本傘客飛行時，人、傘分離而墜落樹林。

當地業者表示，每年冬天都有韓國、日本玩家組團來埔里鎮虎頭山玩飛行傘，這名目測年齡偏高的日本男性玩家是組團來玩，有領隊陪同，並非當地業者顧客，發生意外後，相關商業飛行活動也立即停止，還有業者協助消防隊去找人，目前未知確切墜落地點。

業者指出，這名日本玩家起飛後，「狀態看起來就不是很正常」，很像人員與裝備未牢牢固定，所以特別注意這名日本玩家的飛行動態，想不到最後竟人、傘分離直接墜落，目測高度約200公尺，推測疑似因安全扣與人員、裝備未扣牢，但還是要由檢警調查。（編輯：洪學廣）1090214