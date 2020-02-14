虎頭山玩飛行傘空中分離墜落 日本玩家命喪南投

（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）日本籍旅客佐藤克明今天隨團到南投埔里虎頭山玩飛行傘，卻在空中突然人、傘分離，墜落逾百公尺，消防局下切山谷，在一處樹林找到遺體；家屬正接受警方詢問以報請相驗。

南投縣消防局表示，今天下午2時51分接獲目擊民眾報案指稱，一名飛行傘玩家在虎頭山空中突然人、傘分離而墜落樹林，立即派遣幕僚小組、中心碑分隊、埔里分隊、埔里義消約30人前往救援，由墜落地點下切約100到200公尺，兵分多路搜索墜落點下方山谷。

警消、義消下切搜索約1小時後，在一處樹林發現墜落的79歲日籍老翁佐藤克明，經現場評估生命徵象，已明顯無呼吸心跳，現場指揮官並集中人力前往合力運出遺體，後續交由警方處理；據了解，佐藤克明等6、7人2月10日入境台灣，預計2月18日返回日本。

當地其他業者表示，每年冬天都有日本、韓國玩家組團來埔里鎮虎頭山玩飛行傘，這名日本玩家是跟團來此，有領隊陪同，並非當地業者顧客，發生意外後，相關商業飛行活動立即停止，還有業者協助消防隊找人。

業者指出，這名日本玩家起飛後，「狀態看起來就不是很正常」，很像人員與裝備未牢牢固定，所以特別注意這名日本玩家的飛行動態，想不到最後竟人、傘分離直接墜落，目測高度約200公尺，推測疑安全扣帶與人員、裝備未確實固定或斷裂，詳細原因要由檢警調查。

佐藤克明遺體運出後，陪同佐藤克明到台灣遊玩的女性家屬、日本籍領隊已前往轄區派出所接受警方詢問，以便後續報請檢察官相驗。

警方表示，佐藤克明等團員在日本持有飛行傘證照，這次也自行攜帶裝備來玩，另外，目前無台灣當地業者接受詢問案情。（編輯：洪學廣）1090214