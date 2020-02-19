散布武漢偷渡回台假消息 男子遭逮送辦

（中央社記者程啟峰高雄19日電）武漢肺炎疫情延燒，陳姓男子以臉書假帳號上網散布自中國武漢疫區偷渡返台假消息，高市警方昨天在南投縣將他逮獲送辦，經檢察官訊後，諭知新台幣3萬元交保。

高雄市警局刑警大隊偵查第四隊及高雄市衛生局15日發現臉書帳戶「洪綺」在各類網路群組約16個留言「自己是在武漢工作，因疫情緣故偷渡回國，感謝協助自己偷渡回國的硯哥」等貼文，引起不少網友回應，造成公眾恐慌，即組專案小組並報請高雄地檢署指揮偵辦。

專案小組調閱相關網路資訊分析比對查出「洪綺」是假帳號，經追查IP位置鎖定陳姓男子涉嫌重大，專案小組昨天循線前往陳男南投縣住處將他查緝到案，當場查扣其犯案手機及話務文件等證物。

陳男供稱，自己因上賭博網站遭詐騙集團騙很多錢，懷疑LINE帳號「馮一硯」與騙他財物的詐騙集團有關，想藉網路散布揪出該集團幕後黑手，為吸引注意，便以武漢肺炎為背景編撰偷渡情節，但不知會觸法。

陳男昨晚移送雄檢，經檢察官漏夜訊後諭知3萬元交保。

警方呼籲不要在社群網站散布不實疫情消息，以免觸犯傳染病防治法第63條，散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，將科300萬元以下罰金；以及社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，散播謠言足以影響公共安寧者，得處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。（編輯：張雅淨）1090219