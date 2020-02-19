開假公司吸收街友辦信用卡盜刷 7嫌遭逮送辦

刑事局偵查第七大隊第二隊隊長郭有志（圖）19日表示，去年中起陸續接獲多家銀行報案，指有不法集團吸收街友偽造薪資證明辦信用卡，且刷卡消費後未繳款，初估銀行損失約新台幣500萬元，警方12日逮捕7人送辦。中央社記者黃麗芸攝 109年2月19日

（中央社記者黃麗芸台北19日電）刑事局去年中起接獲多家銀行報案指稱，有不法集團吸收街友偽造薪資證明辦信用卡，且刷卡消費後未繳款，初估銀行損失約新台幣500萬元，警方12日逮捕主嫌71歲譚男等7人送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第七大隊第二隊隊長郭有志表示，自去年7至12月陸續接獲多家銀行報案，有不法集團疑虛設一間芝光貿易公司，吸收人頭並偽造其所得稅扣繳憑單的財力證明，申辦信用卡，之後刷卡消費卻未繳款，造成多家銀行損失。

警方發現，不法集團以有詐欺前科的譚男為首，他指揮核心幹部65歲馬男等人，到台北車站和萬華區艋舺公園一帶吸收街友當人頭，再帶他們到聯徵中心查詢信用狀況，並將人頭個資交到集團，偽造人頭街友在芝光公司任職的所得稅扣繳憑單等相關財力資料。

不法集團再藉此向多家銀行申辦信用卡，並由人頭持信用卡到萬華區一帶商家盜刷，主要配合勾結店家有銀樓和機車行，單筆刷卡金額為數千元至數萬元不等，且人頭盜刷後還拒繳信用卡費。

警方發現，集團還會帶人頭街友赴香港申辦銀行人頭帳戶，再轉賣詐騙集團，以及申辦人頭電話卡、護照、辦理逃漏稅金、銀行帳戶、車貸及詐領健保等不法情事。

據了解，人頭可獲得刷卡金額的15%報酬，若是境外開戶，則可獲得2000至3000元酬庸；配合盜刷的店家則可抽取5至8%的刷卡金額報酬。

警方專案小組12日見時機成熟，分別前往雙北市搜索拘提包括譚男等7嫌，初步清查自民國107年起，共有4家銀行業者遭詐騙，損失金額共約500萬元。

警方現場查扣筆記型電腦、刷卡機、銀行存簿5本、帳本、行動電話一批、現金7萬800元、身分證11張、台胞證13張、健保卡18張、聯徵中心資料一批、申請資料一批等證物。

全案訊後依詐欺、偽造文書、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌解送台北地檢署偵辦，譚男和馬男均裁處收押。（編輯：洪學廣）1090219