刑事局破11詐欺話務轉接機房 月減5萬通詐騙電話

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）跨境電信詐欺集團結合在台話務詐欺機房合作，利用車載DMT設備建立行動機房行騙，刑事局於全國6縣市查獲11處DMT話務轉接機房，拘捕11嫌送辦，估月減5萬餘通詐騙電話。

刑事局今天舉行破案記者會，電信偵查大隊副大隊長郭有志表示，近來透過多起詐騙案被害人電話溯源追查，發現部分詐騙電話都是從同一個基地台發送，進而循線調查發送源，並成立專案調查小組和報請所轄地檢署指揮偵辦。

經調查了解，發現有中國大陸的跨境電信詐欺集團透過熟識人脈，尋找在台詐欺話務轉接機房集團成員合作，並購買台灣人頭門號，利用自大陸某科技廠商所購的DMT（數位移動式節費設備）話務轉接，由在台詐欺機房成員經國內電信網路致電被害人行騙。

陸續於去年6月至12月在新北市、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣和高雄市等地，共查獲11處DMT話務轉接機房與洗錢水房（分屬3個集團），共拘捕11嫌。

同時，查扣DMT設備14台、卡池2台、收發簡訊用貓池2台等相關設備及國內行動門號SIM卡近千張。

根據警方統計，上述話務轉接機房每月通話量可達3000至8000筆（每處DMT設備數1至3台不等）。若以平均月通話量5000筆計算，所查扣11處機房設備，已可減少每月5萬餘通詐騙電話。

專案小組在偵辦期間還發現，新竹地區的詐欺集團成員為避免遭查緝，還以車載DMT設備「不定時、不定點」移動建立行動機房，但仍難逃法網。

全案詢後依詐欺罪將涉案11嫌移送所轄地檢署偵辦，其中以29歲徐男為首的新竹集團5嫌都被新竹地檢署起訴，其餘2集團、6嫌仍分別偵辦中。

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刑事局指出，國內電信業者自去年起配合國家通訊傳播委員會全面推動國際電話語音警示後，類似假冒檢警行騙的各類境外電信詐欺機房由原本竄改「886、02、或09」等開頭電話號碼發話，轉為透過國內DMT（數位移動式節費設備）話務轉接。

同時，還搭配卡池設備插用國內行動門號SIM卡實施詐騙，企圖繞過國際電話語音警示機制，使得近期國內DMT詐欺話務轉接機房數量有增加趨勢。（編輯：方沛清）1140114