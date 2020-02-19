涉內線交易 基亞生物科技執行董事交保

（中央社記者蕭博文台北19日電）股票上櫃基亞生物科技公司歐姓執行董事，涉嫌於去年內線交易自家股票。士檢昨天約談歐男到案，今天向法院聲請羈押；法院認無羈押必要，晚間裁定歐男新台幣50萬元交保。

基亞官網資料顯示，基亞鎖定亞洲重大疾病「肝病」與「癌症」兩大領域的新產品為開發核心，事業涵蓋新藥臨床開發、創新生物醫藥研發平台、分子檢測、細胞培養疫苗科技等。

基亞去年4月8日公告，與日本上市公司Oncolys BioPharma共同開發的溶瘤病毒新藥OBP-301（Telomelysin），由Oncolys董事會通過並公告授權給日本中外製藥。

檢調獲報，指歐姓執行董事在新藥授權重大消息公開前，買進基亞股票，待授權案曝光帶動股價後賣股獲利。

士林地檢署昨天指揮調查局兵分6路搜索，約談歐姓執行董事等7人到案，基亞也發布重大訊息表示「本公司人員因個人行為涉及相關法令，檢調單位至本公司對該人員及辦公處所進行調查」。

承辦檢察官訊問後，認為歐姓執行董事犯罪嫌疑重大且有勾串之虞，向士林地方法院聲請羈押禁見，但法官認無羈押必要，裁定交保。（編輯：戴光育）1090219