管束女子遭請求國賠 北市信義分局免賠確定

（中央社記者蕭博文台北25日電）台北市警察局信義分局員警處理民眾糾紛時壓制劉姓女子，又在醫院管束劉女帶回派出所，遭請求國賠。一審北院判信義分局賠償12萬餘元，二審高院認警方無不法，今改判免賠確定。

全案起於信義分局於民國104年間處理民眾互毆案，向劉姓女子查訪劉女胞弟去向。員警認為女子情緒激動、不聽告誡且推擠員警，將女子壓制。女子經送醫治療，員警在醫院將女子管束上銬帶回，女子請求國家賠償。

一審台北地方法院認為，員警壓制劉女導致劉女受傷，而且劉女在醫院急診病床躺臥，當下無任何言行舉動，員警施以管束無法律依據，又以抬豬公方式抬劉女離開醫院，貶抑劉女人格，判賠新台幣12萬餘元。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，劉女面對查訪時推擠員警，雖遭員警壓制，但傷勢輕微，員警的管束壓制行為並未超過必要程度。

二審也發現，劉女在急診室治療期間自行下床走動、高聲喊叫、重複以台語對他人稱「你在看什麼」、「骯髒鬼」，但急診室不應受病患或家屬干擾醫療行為及環境安寧，員警以劉女有妨害公共安全之虞施以管束，以預防危害發生，合乎規定。

二審判決理由指出，因劉女不願離開醫院，員警等到醫生同意劉女出院才將女子抬離，並出具保護管束通知書供劉女簽收，全程有劉女胞弟、母親、律師陪同，劉女無受脅迫簽名，警方程序並無不法。

二審認為，劉女無法舉證證明員警行使公權力時有何故意或過失不法侵害權利，判決信義分局免賠償，全案不得上訴而確定。（編輯：李亨山）1090225