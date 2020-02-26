假傳聽歌治武漢肺炎 中正黨主席到案說明

（中央社記者黃麗芸台北26日電）「中華中正黨」臉書粉絲專頁日前散播武漢肺炎不需就醫的假訊息，聲稱聆聽黨主席「少龍」唱歌並入黨即可療癒，恐造成民眾誤解，刑事局昨天通知「少龍」到案說明，將依法送辦。

「中華中正黨」於去年12月7日創立，並於今年2月1日在台北國際會議中心舉辦創黨慶祝大會，其臉書粉絲專頁於2月17日發布3張「道主昭示」圖片，散播內容提到罹患武漢肺炎不需就醫，只要聆聽榮譽黨主席「少龍」唱歌並加入「中華中正黨」，即可治療肺炎疫情等不實資訊。

同時，內容還提到「台灣境內人類會因中到肺炎或流行性感冒而人死了一半的人口」，恐造成民眾恐慌、誤解，甚或延誤治療時機。

刑事局進一步偵查發現，「少龍粉絲團官方網站」先前在2月7日也張貼標題「號外！少龍歌聲救您一命肺炎流感不用怕」的文章，內容和上述「道主昭示」圖片內容雷同。

據了解，「少龍」實為67歲徐姓男子，他自詡為心靈歌手，並在北市復興南路開設一間「少龍唱片專賣店」。

徐男昨晚到案說明以釐清案情，目前全案仍持續深入查證，刑事局將待調查完後，再依違反社會秩序維護法等相關法令，將徐男和59歲李姓女秘書長移送偵辦。（編輯：張銘坤）1090226