海巡防疫 穿防護衣查獲宜蘭漁船走私7萬包香菸

宜蘭籍漁船「建盛136號」涉嫌走私私菸，29日凌晨在棉花嶼附近海域遭海巡署攔截查獲，海巡隊員隨後在岸上清點私菸數量時，特別穿上防護衣進行，慎防染疫。（澳底海巡隊提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 109年2月29日

（中央社記者沈如峰基隆29日電）宜蘭籍「建盛136號」漁船涉嫌走私香菸7萬包，市價約新台幣450萬元，今天在棉花嶼附近海域遭海巡署澳底海巡隊攔截查獲，海巡隊員特別穿上防護衣蒐證，孫姓船長共7人遭送辦。

澳底海巡隊副隊長曾樹風今天表示，海巡隊接獲情資，發現「建盛136號」漁船近來航跡可疑，於是今天凌晨於棉花嶼外海東方14浬處，攔截查獲該船，並發現涉嫌走私未稅菸，隨後於上午將人船押回基隆港偵辦。

曾樹風說，由於武漢肺炎疫情持續延燒，海巡署配合政府防疫政策，在船隻抵達基隆港後，先協調衛生福利部疾病管制署派員協助檢疫工作，除對該船實施消毒，也對船員量測額溫，待船員體溫都無異常後，才由海巡隊員特別穿上防護衣登船蒐證及展開訊問，起出私菸7萬包，市價約450萬元。

澳底海巡隊表示，經訊問後全案已將孫姓船長共7人依違反菸酒管理法，函送基隆市政府有關單位裁處。（編輯：張芷瑄）1090229