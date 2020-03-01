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連假尾聲 墾丁景點大灣沙灘驚見半裸女浮屍

最新更新：2020/03/01 15:01
海巡署第八巡防區指揮部1日獲報，屏東墾丁大灣沙灘發現一具女浮屍，立即派員前往處理，海巡人員依現場死者遺物查出死者是51歲的趙姓婦人，通知家屬指認並報請檢方相驗追查死因。（海巡署提供）中央社記者程啟峰傳真 109年3月1日
海巡署第八巡防區指揮部1日獲報，屏東墾丁大灣沙灘發現一具女浮屍，立即派員前往處理，海巡人員依現場死者遺物查出死者是51歲的趙姓婦人，通知家屬指認並報請檢方相驗追查死因。（海巡署提供）中央社記者程啟峰傳真 109年3月1日

（中央社記者程啟峰屏東1日電）今天是228連假最後一天，但墾丁大灣沙灘上午竟赫見一具半裸女浮屍，死者無明顯外傷，海巡人員依現場遺物查出死者是51歲趙姓婦人，並通知家屬指認，隨後報請檢方相驗追查死因。

海巡署第八巡防區指揮部一早獲報，屏東墾丁大灣沙灘發現一具女浮屍，立即派員前往處理，並在大灣萬應公廟岸際，發現一具女浮屍及疑似死者手提包，手提包內無證件，僅留有一張寫有姓名及電話的高鐵車票，經聯繫死者住在桃園的家屬，確認為趙婦。

海巡人員隨後將這具女浮屍搬運出岸際，送屏東市立殯儀館報請檢方相驗，調查死因。

海巡署第八巡防區指揮部指出，趙婦被發現時上半身赤裸，下半身則穿著一件運動褲，身上無明顯外傷，已通知趙婦住桃園的丈夫及兒子南下指認。現場有目擊者表示，這具女浮屍當時是被海浪沖到岸邊沙灘。幸虧現場遊客不多，並未引起騷動。（編輯：洪學廣）1090301

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