中火煤倉工地意外 工人遭壓傷送醫不治

（中央社記者蘇木春台中2日電）台中火力發電廠煤倉工地今天進行基樁鑽掘作業時，張姓工人不慎遭鑽探機機具壓傷，緊急送醫後仍傷重不治；台電表示，案發後已要求包商停止作業，事故原因尚待調查釐清。

台中港務消防隊今天上午11時22分接獲台中市消防局轉報指出，台中火力發電廠南二門有受傷狀況不明的救護案，1名工人創傷須送醫，派遣西碼頭消防分隊到場搶救。

消防人員表示，到場時發現張姓工人身上有創傷，且呈現到院前心肺功能停止（OHCA），緊急送往童綜合醫院梧棲院區救治。

院方表示，男子到院時已無呼吸心跳，經搶救後仍宣告不治，主要傷勢為左胸變形氣胸、腹腔出血、下體大面積撕裂傷。

台電公司表示，今天上午中火煤倉工地包商進行基樁鑽掘作業時，張姓施工人員遭壓傷，傷者初期尚有意識，現場人員隨即通報救護車送醫救治。

台電指出，對於事故深感遺憾，事發當下已立即要求包商停止作業，禁止人員進入事故現場，並以警示帶隔離，避免再衍生意外，事故原因尚待警方現場調查後釐清，台電將針對事件深入檢討，確實執行加強防範措施，以防止類似事件再度發生。

勞動部職安署中區職業安全衛生中心表示，初步調查為包商在吊掛鑽探機鑽頭時，未依規定固定，僅用怪手吊掛發生意外，砸傷一旁作業的張姓工人，目前已要求停工，後續調查後將依職業安全衛生法開罰。（編輯：謝雅竹）1090302