台中霧峰透天住宅起火 男子全身焦黑送醫不治

台中市霧峰區一處透天民宅4日下午發生火警，房間內彈簧床墊被燒得一片焦黑，消防員並發現1名男子倒臥在旁，傷重送醫不治。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 109年3月4日

（中央社記者蘇木春台中4日電）台中市霧峰區一處透天住宅今天下午發生火警，消防局獲報到場將屋內全身焦黑的男子送醫，但搶救後仍傷重不治，警消初步調查屋內家具無故起火，詳細火警原因仍在調查中。

台中市消防局今天下午1時20分接獲報案指出，霧峰區中正路176巷一處住宅發生火警，派遣霧峰、溪湳及仁化等分隊，出動各式消防車16輛、救護車2輛、人員31人前往搶救。

消防人員表示，現場為3層樓透天住宅，1樓後側廚房有冒煙的現象，經破門後在2樓房間發現起火點，並發現50歲王姓男子全身焦黑、趴臥床邊地板上，到院前心肺功能停止（OHCA），緊急送往亞洲大學附屬醫院救治，但急救後仍傷重不治。

火勢在下午2時1分撲滅，警消初步調查2樓房間內家具無故起火燃燒，詳細火警原因仍在調查中。（編輯：李錫璋）1090304