潤寅詐貸主嫌王音之押解返台 稱感謝上帝安排

（中央社記者邱俊欽桃園機場8日電）潤寅集團詐貸案主嫌楊文虎與妻子王音之，涉嫌詐貸新台幣386億多元。王音之今天清晨被押解返台，她表示「感謝上帝安排，讓我回到台灣」，隨即被押解至台北地檢署歸案。

王音之在美方執法人員押解下，搭乘華航班機在清晨5時20分抵達桃園國際機場。王音之下飛機後，在調查局人員告知當事人權益事項後被上銬，隨即被押解到台北地檢署歸案。

王音之穿著黑色外套，戴著口罩，神情憔悴，下飛機時一度低頭不語，但在行進中，被記者問到此刻心情時說「感謝上帝安排，讓我回到台灣」。另外，被問到會不會想念家中小孩時，則低調反問「你說呢」。

調查局表示，楊文虎及王音之夫婦為潤寅集團負責人，民國100年1月到108年5月間，長期偽造不實應收帳款，向星展銀行等九家金融機構詐貸約386億多元。全案因涉嫌違反銀行法、洗錢防制法及商業會計法，由調查局北部地區機動工作站偵辦移送。

調查局指出，楊文虎夫婦兩人於108年6月1日潛逃出境，台北檢察署於8月發布通緝，全案經美國國土安全調查署駐港辦公室與調查局國際事務處共同合作，透過情資分享成功掌握楊氏夫妻在美動向，去年在洛杉磯逮捕兩人。

調查局表示，調查局於1月21日將楊嫌押解返台，王音之因持B2觀光簽證，經出席移民聽證會，遭移民法庭裁定遣返，於清晨遣返回桃園國際機場，並移送台北地檢署偵辦。

調查局表示，繼成功緝返楊文虎回台後，調查局與美國移民暨海關執法局再度聯手，從美國洛杉磯再將王音之緝捕返台。（編輯：劉學源）1090308