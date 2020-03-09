山友疑高山症發作 台中市消防啟動複式通報救援

登山隊一行6人前往台中市和平區登山，2名山友路途中疑似出現高山症症狀，台中市消防局啟動複式通報機制前往救援，協助2人順利下山。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 109年3月9日

（中央社記者蘇木春台中9日電）2名山友前往台中市和平區登山，路途中疑似出現高山症症狀，台中市消防局啟動複式通報機制前往救援，協助2人順利下山。消防局提醒，民眾上山應掌握身體狀況，避免發生意外。

台中市政府消防局今天表示，7日下午5時35分接獲山域事故報案指出，有登山隊一行6人，原規劃當日抵達位於台中市和平區與新竹縣尖石鄉交界的品田山新達山屋，但行經至池有線約3.3K處時，有2名同行山友疑似高山症發作，頭暈、肢體無力急需救援。

消防局立即啟動複式通報機制，同步通知雪霸國家公園管理處與雪霸警察隊，並分享救援相關資訊，由梨山分隊會同雪管處及雪警組成8人搜救隊伍前往救援，因天色昏暗，救援隊伍摸黑趕路。

搜救隊伍到達時評估2名患者，其中1名患者表示自己是初登百岳，不了解自己身體狀況及山域情況，2名患者經評估後發現意識清楚，但仍有頭暈、嘔吐、肢體無力等症狀。

搜救人員以協助行走及背負傷病患裝備等方式，持續照護至登山口，成功完成任務，路途中搜救人員也藉機解說登山教育，希望建立患者正確登山觀念。

消防局說明，高山症通常會出現頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、失眠，甚至感覺身體虛弱無力，第一時間常被誤認為感冒症狀，或者因舟車勞頓產生暈車現象，也以為是攀爬高山後產生的體力不支或睡眠不足等因素。提醒民眾上山前必須掌握自己身體狀況，蒐集山域天候氣象，避免發生意外。（編輯：方沛清）1090309