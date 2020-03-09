防監獄群聚感染 北監模擬演練逼真

（中央社記者劉世怡台北9日電）矯正機關群聚感染風險始終存在，法務部長蔡清祥6日擇定北部地區收容人數最多的台北監獄在今天模擬演練並到場督導，如有確診個案時，於監內落實「分艙分流」，演練過程逼真。

法務部發布新聞稿指出，面臨來勢洶洶的武漢肺炎，不論中國大陸或伊朗、南韓、英國等處的監獄也陸續傳出確診或群聚感染情形，因此，矯正機關的防疫及應變機制非常重要。

新聞稿指出，行政院長蘇貞昌早於疫情發生之初，即耳提面命要做好矯正機關防疫措施，蔡清祥更要求全面超前部署，包含全國及外島共51個監所、矯正學校確實遵照中央流行疫情指揮中心揭示的各項防疫措施落實執行外，親赴監所無預警視察防疫情形，並召開多次矯正機關首長遠距視訊防疫會議，再三要求貫徹防疫作為，迄今已有效阻絕了疫情的入侵。

鑑於矯正機關環境封閉，收容人數眾多，人員進出頻繁，群聚感染風險始終存在，為強化防範及應變作為，蔡清祥指示制訂「法務部矯正署因應矯正機關發生嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情預防及緊急處理計畫」，對於突發的「疑似」或「確診」病例能及時加以應處，並擇定台北監獄，在今天進行模擬實況演練，蔡清祥並親自到場督導，要求務必在最短時間內熟悉各應變計畫及流程，不容任何防疫破口產生。

這次台北監獄的防疫應變演練，以不同情境狀況進行推演，依「疑似病例」、「發現1名確診病例」、「不同場舍有2名以上確診病例」等輕重程度將應變措施分為三級，指揮系統層級也因應調整為矯正機關流行疫情三級、二級或一級指揮中心，分別由機關首長、矯正署、法務部指派人員擔任指揮官綜理相關應變事宜。

如有確診個案時，於監內落實「分艙分流」原則，包含分房、分舍、分工場及分教區等管制措施，劃定機關運作及勤務配置範圍，規劃人員出入動線及管制，視實際疫情規劃勤務人力調派及輪休，避免感染範圍擴大；戒護人力不足時，依矯正機關分區聯防戒護警力調派人力支援。

另外，以發現新進收容人為疑似病例進行個案操演，執勤人員先詳實調查個案入監前動態，並撥打「1922」防疫專線查核後，由執勤同仁穿戴完整防護裝備，以負壓救護車戒送就醫，個案經確診者立即戒護住院，並同步於監內落實執行隔離潛在感染者，以及後續採檢疫調作業等。

蔡清祥於防疫演練結束後，慰勉監所人員努力防疫的辛勞外，也對於台北監獄收容人日前配合製作口罩套，開放外界民眾優惠購買以疏緩民眾對口罩使用需求而共同加入防疫的付出表達感謝，同時也鼓勵收容人縱使犯過錯，只要真心悔改，對於社會盡力付出，終能得到外界的接納，進而達到教化目的。（編輯：方沛清）1090309