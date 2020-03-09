電影線上看非法侵權上億元 工程師遭逮

刑事局偵查第九大隊第二隊隊長江嘉勝9日表示，刑事局接獲4家電影公司提告，指電影線上看網站涉嫌於網路提供電影網址連結，提供大量人次觀看，違反著作權法，侵權市值粗估上億元，警方循線逮獲桃園30歲黃姓男工程師送辦。中央社記者黃麗芸攝 109年3月9日

（中央社記者黃麗芸台北9日電）刑事局日前接獲4家電影公司提告，指電影線上看網站非法提供電影網址連結供上萬瀏覽人次觀看，侵權市值粗估上億元，警循線逮獲桃園30歲黃姓男工程師，依違反著作權法送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第九大隊第二隊隊長江嘉勝表示，日前接獲4家電影公司提告，指電影線上看網站涉嫌於網路提供電影網址連結，提供大量人次觀看，不但違反著作權法也影響片商票房及廣告收益，粗估網站造成侵權市值新台幣上億元。

經報請桃園地檢署指揮偵辦，刑事局循線清查發現在科學工業園區擔任工程師的黃男涉有重嫌，他自民國105年起透過租用國外雲端主機架設網站，藉由網路跨境及匿名特性形成斷點，讓執法單位無法追查。

黃男藉由中國大陸網站下載影片和轉貼網址方式，獲取片商電影著作的心血結晶來源，再自行架設侵權網站賺取廣告費，或由會員定期線上贊助費用，不法所得約數十萬元。

經警方多日蒐證埋伏，2月19日查獲黃男，並起獲網站電腦主機及網路雲端伺服器，全案持續追查是否有共犯和幕後金主，將移請桃園地檢署擴大偵辦，並依違反著作權法送辦。（編輯：李錫璋）1090309