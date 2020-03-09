酒駕拒測違規吞近20萬元罰單 男子：我繳得起

（中央社記者蘇木春台中9日電）遭吊照的王姓男子今晨酒後駕駛奧迪轎車，因違規迴轉、闖紅燈試圖逃逸，被攔下後拒絕酒測。員警告知將開罰18萬元，他則回答「我繳得起」，將面臨總計近20萬元違規罰單。

對於王男「寧可被罰款也拒絕酒測」的囂張行徑，台中市政府警察局第六分局市政派出所長謝俊雄表示，酒駕新法去年7月上路後，酒駕拒測罰鍰提高至18萬元並當場扣車，吊銷執照3年不得考領，且5年內第2次違反罰36萬，逐次加罰18萬元，且拒測再犯就吊銷駕照、5年內不得考領，同車乘客並連坐處罰，處罰鍰600元以上至3000元以下。

王男酒駕拒測後，警方執行扣車移置保管，除開出拒測18萬元的罰單外，另需面臨無照駕駛9000元、闖紅燈2700元、女友連坐罰3000元等，總計19萬4700元的罰單。

市政派出所今天清晨4時57分巡邏經西屯區市政北二路時，發現王男駕駛奧迪自小客車違規迴轉。警方鳴笛上前攔查，但王男並未停車，還闖紅燈試圖逃逸。經通報警網支援，在惠來路、市政北六路口將他攔下。

39歲的王姓下車接受盤查身分時滿臉通紅全身酒味，員警要求實施酒測遭他拒測。經員警告知拒測要繳18萬元罰單，他當場表明「18萬我繳得起」，並在舉發通知書上簽名。

警方調查，王男因交通違規駕照遭吊扣，凌晨與女友自西屯區一家夜店飲酒後，準備開車返回彰化縣住處，上車駕駛沒多久就被警方攔下。

警方表示，平時會針對酒駕、闖紅燈、嚴重超速與並排違停加強取締，酒駕新制去年7月上路後，除拒測罰則提高至18萬元，累犯罰鍰也採累進制，同車乘客也將連坐處罰，提醒酒後勿開車上路。（編輯：孫承武）1090309