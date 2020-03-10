刑事局攔獲20本護照包裹 緝護照收簿手

（中央社記者黃麗芸台北10日電）刑事局和桃園市警察局去年底在桃園國際機場倉儲中心成功攔截國際包裹，內藏20本遭詐騙國人護照，並於昨天緝獲21歲林姓收簿手，適時阻斷兩岸人蛇集團持台灣護照偷渡他國可能性。

刑事局今天召開破案記者會，國際刑警科第二隊隊長蘇立琮表示，有貨運業者去年發現內有寄送多本台灣護照的可疑包裹，經通知寄件人領回未果，便依失物程序轉報警方，刑警科和桃園市警察局大園分局去年12月合作，在桃園國際機場倉儲中心成功攔截國際包裹。

經查包裹內有20本中華民國護照，循線和持有民眾聯繫，多為遭詐騙而丟失的護照，適時阻斷兩岸人蛇集團持用中華民國護照偷渡他國的可能性。

刑事局統計上述相關被害人報案情形，歸納出目前詐騙護照方式有4種模式。首先，傳統假冒公務員詐騙手法，謊稱被害人涉刑案被通緝並遭境管，要求被害人提供「護照」驗證無罪；其次，求職詐騙手法，在網路社群媒體張貼求職廣告，誘使求職者交付護照。

以及，免費申請英、澳等國打工簽證手法，在社群媒體張貼協助取得外國打工簽證訊息，吸引學生族群交付護照後即失聯；借貸詐騙手法，在社群媒體張貼借貸廣告，吸引有資金需求者抵押護照借款。

由於上述包裹寄件地址為中國大陸，警方試圖和收件人聯繫，但卻找不到人。

警方持續向上溯源追查，於昨天在桃園市緝獲有詐欺前科的21歲林姓男收簿手涉案，他供稱是因為缺錢才接此工作，且不清楚上游指揮者為何人，雙方都是透過網路進行聯繫，全案詢後將依違反護照條例和詐欺罪嫌送辦。

刑事局指出，由於中華民國免簽證國家已達112國，成為人蛇集團所覬覦的目標，其常將詐得的中華民國護照以1本新台幣2至3萬元轉售給人蛇集團，以作為陸籍人士或其他東南地區華人、通緝犯偷渡使用。

根據165反詐騙專線統計指出，近來詐騙集團除騙取銀行帳戶外，也針對「護照」部分設計一套詐騙劇本，國際科除加強查緝外，也透過國際刑警組織管道積極爭取查詢全球「遺失及竊取護照資料庫」（LSTD）的權限。

刑事局呼籲，護照為民眾出國時的重要身分證明文件，應妥善保管，不可隨意交付他人，若有買賣及收購行為者，觸犯「護照條例」將面臨1年以上7年以下的有期徒刑。（編輯：張銘坤）1090310