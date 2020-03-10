祁家威爭取跨國同婚權益出庭 法官認疑程序瑕疵

台灣同志運動先驅祁家威（圖）為爭取跨國同婚權益，與一名馬來西亞僑生赴戶政機關登記遭拒，遂提起行政訴訟請求准許登記同婚，法院10日開庭質疑程序有瑕疵，祁家威受訪時則認為，法官「劃錯重點」。中央社記者劉世怡攝 109年3月10日

（中央社記者劉世怡台北10日電）同志運動先驅祁家威為爭取跨國同婚權益，與一名馬來西亞僑生赴戶政機關登記遭拒，提告請求准許登記同婚。法院今開庭並諭知僑生未提告疑有程序瑕疵，祁男受訪說「劃錯重點」。

同志祁家威與男伴，民國102年3月，到台北市萬華區戶政事務所登記結婚被駁回，經行政訴訟後敗訴定讞後，聲請司法院大法官釋憲；司法院大法官會議在106年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後兩年內，修改相關法律。若修法或立法在兩年內未完成，同性兩人打算結婚，得依婚姻章的規定，持兩人以上證人簽名的書面，向戶政機關辦理結婚登記。

台灣同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」108年5月22日公布，並於同年5月24日正式生效，台灣成為亞洲第一個同婚合法的國家，台灣民眾如果要與同性別外國人要在台灣辦理結婚登記，只要外國人本國也開放同婚即可登記，但如果外國人本國未開放同婚則無法登記。

祁家威為爭取跨國同婚權益，決定衝撞體制，與一名馬來西亞僑生親赴台北巿大安戶政事務所登記結婚遭拒，經提起訴願遭駁回後，提起行政訴訟，由台北高等行政法院受理，今天開庭。

由於本案僅祁家威一人提出訴願、訴訟，僑生並未一同提出，法官認為疑有當事人適的程序瑕疵，諭知5月5日續行審理。

祁家威庭後受訪表示，跨國同性婚姻因不同國籍有不同情況，全世界27個同婚合法的國家才能跟台灣同婚，「尤其是亞洲只有我們自己跟自己，其他都不能，這是很麻煩的事」；目前已經有500多對跨國同志想婚，其中180對是馬來西亞跟台灣。

祁家威指出，今天受命法官認為要兩個人一起提起訴訟，法院才能受理，但7年前他提告時，當時的法官是請他的男伴擔任訴訟「參加人」即可，今天的法官似乎有點「劃錯重點」。（編輯：張銘坤）1090310