批踢踢留言不實疫情訊息 女遭警送辦

（中央社記者劉建邦台北12日電）一名30歲汪姓女子日前在PTT八卦板留言提及「現在只篩檢出國史、接觸史，政府不管社區傳染」等字，刑事局接獲通報，查緝發現，汪女發文已違反社維法，警訊後函送法辦。

刑事局今天召開記者會，偵四大隊副大隊長王志成表示，接獲中央流行疫情指揮中心通報，有網友在網路論壇批踢踢實業坊（PTT）提到不實言論，經查發現，住台北市從事服務業的汪女涉嫌。

刑事局查出，汪女日前在PTT八卦板內發現有網友發文提及疫情內容，隨即在留言欄內寫下「現在只篩檢有出國史、接觸史，其他被社區感染且沒出國接觸等條件，不就被放生不給驗，早說政府不管社區傳染的好嗎？」

刑事局表示，汪女發文為不實留言，因中央流行疫情指揮中心在2月16日曾發出新聞稿，內容提及為加強社區監測，具國外旅遊史、接觸史或其他可能風險族群加強採檢送驗。

刑事局日前通知汪女到案說明，她坦承涉案，並供稱是情緒性發文。警訊後依違反社會秩序維護法把人函送給台北市警局，再移送至台北地院簡易庭審理。

刑事局呼籲，民眾切勿散布疫情假訊息，相關防治措施及最新發展，應以中央流行疫情指揮中心公布訊息及聲明為準。（編輯：張銘坤）1090312