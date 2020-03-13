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轎車為閃騎士失控連環撞 波及5汽機車和民宅

最新更新：2020/03/13 18:26
一名男子13日駕車行經苗栗市英才路，疑為閃避機車騎士失控，連續撞擊路邊多部汽機車，直到撞進對向車道旁的民宅騎樓才停下，警方獲報到場處理。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　109年3月13日
一名男子13日駕車行經苗栗市英才路，疑為閃避機車騎士失控，連續撞擊路邊多部汽機車，直到撞進對向車道旁的民宅騎樓才停下，警方獲報到場處理。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　109年3月13日

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）一名男子今天駕車行經苗栗市英才路，疑似為閃避機車騎士，連續失控撞擊路邊至少5部汽機車，直到撞進對向車道旁的民宅騎樓才停下，事故雖僅駕駛1人輕微擦傷，但嚇壞不少人。

28歲趙姓男子下午2時30分許駕駛橘紅色小轎車，沿苗栗市英才路由南往北行駛，途經接近鐵道博物館路段，疑為閃避從文峰路口左轉進入車道的女騎士，先撞倒路旁停放多部機車，隨即失控衝向對向車道，先推撞停車格內的BMW轎車「倒退嚕」，接著又撞上民宅騎樓。

停放在民宅騎樓的白色轎車遭受猛烈撞擊，直接將住家鐵捲門和玻璃門撞掀，肇事橘紅色轎車則卡在騎樓梁柱旁才停下。

民宅女屋主表示，當時她從樓上下來正準備要出門，卻驚見家中鐵捲門、落地玻璃門伴隨轟然巨響往內倒，「簡直快嚇死」；女騎士事後描述事發經過時，也驚魂未定，頻頻拿手帕擦拭眼淚。

有目擊者指出，肇事轎車當時車速「蠻快的」；趙男向警方稱，因為機車從文峰路突然竄出，為了閃避才會失控釀禍。

警方初步調查，趙男酒測值零，事故現場波及至少3部機車、2輛汽車，並造成民宅部分損毀，除趙男1人後頸部輕微擦傷，拒絕送醫外，未造成其他人員傷亡，詳細肇事原因及責任有待進一步釐清。（編輯：張銘坤）1090313

一名28歲趙姓男子13日下午駕車行經苗栗市英才路，疑似為閃避機車騎士而失控連環撞，事故現場波及至少3部機車、2輛汽車，並造成民宅部分損毀，除趙男1人後頸部輕微擦傷，拒絕送醫外，未造成其他人員傷亡。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　109年3月13日
一名28歲趙姓男子13日下午駕車行經苗栗市英才路，疑似為閃避機車騎士而失控連環撞，事故現場波及至少3部機車、2輛汽車，並造成民宅部分損毀，除趙男1人後頸部輕微擦傷，拒絕送醫外，未造成其他人員傷亡。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　109年3月13日
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